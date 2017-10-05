Алиев заявил, что мир не признает территориальную целостность Азербайджана

"Нам кажется, что Армения возвращается к переговорному процессу, и это крайне важно. Насколько мне известно из различных источников, в том числе из Европы, руководству Армении были направлены обращения, что эта страна не может себя так вести. Но сегодня я считаю, что переговорный формат восстанавливается", - заявил Алиев на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза.

Ильхам Алиев, отметив, что через несколько дней встретится с послами государств сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сказал, что во время встречи будут обсуждены будущие переговоры, а также возможная встреча на уровне президентов.

«Что касается подхода к конфликту, в частности, наши ожидания от саммита "Восточного партнёрства" заключаются в том, чтобы Европейская комиссия демонстрировала единый подход ко всем существующим конфликтам на постсоветском пространстве. В противном случае, мы справедливо воспримем это как подход двойных стандартов. По этой причине, в тексте итоговой декларации по Нагорному Карабаху очень важно четкое выражение вопроса о территориальной целостности.

Мы считаем, что границы страны не могут быть изменены без согласия ее руководства и народа", - сказал он. Алиев отметил, что если были бы применены санкции против Армении, конфликт давно был бы решен.

"Умеренная политика международной общественности к Армении создает у них такое впечатление, что они могут и дальше незаконно оставаться на наших землях, и это одна из причин. Но я думаю, они должны понять, что это будет невозможно. Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Я в этом не сомневаюсь. Дело в том, что мы хотим сделать это мирным путем", - сказал президент Ильхам Алиев.