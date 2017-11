Россия поддержит Азербайджан в ЮНЕСКО

В ЮНЕСКО начинаются выборы гендиректора, и одним их кандидатов на эту должность является посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

Замминистра иностранных дел России Геннадий Гатилов заявил, что Россия поддержит кандидатуру Бюльбюльоглу. Номинантов, как отмечается, восемь.

За кого будет голосовать Армения, которая на международной арене, как правило, голосует, как Россия? Или по вопросу ЮНЕСКО Ереван может голосовать свободно, без связки с «фракцией»?

Напомним, что нынешний гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова покинет свою должность после двух сроков пребывания. Ее имя, кстати, было связано с недавним азербайджанским скандалом. Как пишут болгарские СМИ, прокуратура Софии проводит расследование в отношении Калина Митрева, представителя Болгарии в Европейском банке реконструкции и развития (BERD) и супруга Ирины Боковой. Поводом для начал следственных действий стала публикация Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о подкупе Азербайджаном европейских чиновников.

Как объявила 7 сентября прокуратура Софии, Калин Митрев подозревается в отмывании денег и сокрытии доходов.

Согласно данным OCCRP, Калин Митрев получил 425 тысяч евро от азербайджанского предприятия Avuar Co. Сам Калин Митрев заявил в эфире местного телевидения, что получал деньги из Азербайджана за консультационные услуги в то время, когда он еще не занимал высокий пост в Европейском банке. Все полученные средства он задекларировал и заплатил с них налоги.

5 сентября OCCRP опубликовал в ряде европейских СМИ результаты расследования, согласно которому власти Азербайджана потратили 2,5 миллиарда евро на подкуп европейских чиновников. После этой публикации Парламентская ассамблея Совета Европы назначила трех экспертов, которые должны проверить факты, обнаруженные журналистами.

Напомним также, что на посту гендиректора ЮНЕСКО Бокова активно поддерживала первую леди Азербайджана Мехрибан Алиеву в роли посла доброй воли ЮНЕСКО. И это несмотря на то, что в 2015 году Европейский центр в поддержку свободы прессы и СМИ (The European Center of Press and Media Freedom) призвал лишить Алиеву этого звания. В обращении отмечалось, что Алиева представляет государство, где не соблюдается приверженность идеалам и целям ЮНЕСКО, таким, например, как свобода самовыражения. Многие жестко критикуют правительство Азербайджана за аресты и приговоры журналистам и закрытие независимых СМИ.