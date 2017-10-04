Россия продала Турции С400, которыми собьют ваши искандеры

Позвольте подтвердить слова Сержа Саркисяна о том, что мы проиграли военный баланс с Азербайджаном – благодаря нашему партнеру России, заявил сегодня в парламенте депутат от фракции Елк Никол Пашинян в ходе обсуждения соглашения о Российско-армянской объединенной группировке войск.

Каждый раз Россия продает оружие Азербайджану, а мы не знаем, чем ответить. «Ответ простой – можно заключить еще более кабальный договор с Россией. Потом Россия продает оружие Турции, и мы опять заключаем новый договор с Россией, понижая градус суверенитета. Вот, обрадовались Искандерам. А Россия продает Турции С400, которыми ваши искандеры собьют как игрушки», сказал он.

Как может надеяться на такой договор народ, видевший Севрский договор? «Где Севрский договор сейчас? Как может народ, который прошел через 1915 год, возлагать надежды на чужую армию? Почему русская армия отступила в 1915 году после взятия Вана? Тогда вырезали еще десятки тысяч человек. Серж Саркисян и его власть проиграли основной компонет безопасности», сказал Никол Пашинян.