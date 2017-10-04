Спикер Сената: Чехия не продавала оружие Азербайджану

Спикер Сената Чехии Милан Штех сказал сегодня в ходе брифинга в парламенте Армении, что Чехия не продавала оружия Азербайджану.

«Я хочу поговорить о крайне деликатном вопросе. Убежден, что армянские СМИ также писали о том, что в Азербайджане появилось чешское оружие. Я бы хотел заверить, что Чехия не продавала чешское оружие Азербайджану. Чехия соблюдает эмбарго, наложенное на подобные опасные страны. Мы не понимаем, как чешское оружие могло попасть в Азербайджан, но могу заверить, что власти и правительство Чехии не давали своего согласия», сказал он.

Он поддержал карабахское урегулирование в соответствии с предложениями Минской группы ОБСЕ. «Такие державы, как США, Россия и Франция, должны суметь обеспечить мирное и справедливое урегулирование», отметил спикер.