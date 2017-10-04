Тиллерсон за завершение разминирования в Арцахе как можно быстрее

Армянский национальный комитет Америки приветствует публичное заявление Госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что США поддерживают завершение разминирования в Арцахе «как можно быстрее и тщательнее».

Секретарь Тиллерсон подтвердил поддержку Госдепа предложениям, выдвинутым председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Эдом Ройсом и демократом Элиотом Энгелем. Законодатели призывали отвести снайперов с линии соприкосновения, увеличить мониторинг на границе и разместить системы обнаружения стрельбы.

Тиллерсон выразил поддержку в ответ на запросы Конгрессменов Брэда Шермана и Дэвида Чичиллина во время выступления в июне этого года перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей. Его письменные ответы были обнародованы на этой неделе.