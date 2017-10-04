Армянский национальный комитет Америки приветствует публичное заявление Госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что США поддерживают завершение разминирования в Арцахе «как можно быстрее и тщательнее». Секретарь Тиллерсон подтвердил поддержку Госдепа предложениям, выдвинутым председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Эдом Ройсом и демократом Элиотом Энгелем. Законодатели призывали отвести снайперов с линии соприкосновения, увеличить мониторинг на границе и разместить системы обнаружения стрельбы. Тиллерсон выразил поддержку в ответ на запросы Конгрессменов Брэда Шермана и Дэвида Чичиллина во время выступления в июне этого года перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей. Его письменные ответы были обнародованы на этой неделе. «Госдеп поддерживает предложения об отводе снайперов, запуске механизма расследования ОБСЕ и развертывании датчиков вдоль линии соприкосновения и армяно-азербайджанской международной границы. США является сторонником процесса Минской группы, направленного на укрепление мер доверия, который, по нашему мнению, уменьшит насилие в районах, затронутых конфликтом»,- заявил Тиллерсон, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Тиллерсон за завершение разминирования в Арцахе как можно быстрее
- Политика - 04 Октября 2017, 13:03