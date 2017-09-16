Азербайджан проводит учения параллельно России и Беларуси

18-22 сентября Азербайджан проведет широкомасштабные учения с участием 15 тыс. военнослужащих и большим количеством военной техники. В официальном сообщении говорится, что учения будут проведены на различных полигонах, где именно, не сообщается. Примечательно, что в те же дни Россия проводит в Беларуси и на собственной территории учения «Запад 2017», которые вызвали резкую реакцию Запада и были восприняты как подготовка к вероятной экспансии России. 18 сентября за учениями будет наблюдать Владимир Путин, скорее всего, с территории России. Самое интересное, что именно в этот день Дональд Трамп намерен провести консультации с мировыми лидерами (без Путина) о реформировании ООН. Российский представитель в ООН уже сообщил, что Россия скорее всего не поддержит реформу Трампа. Эксперты говорят, что среди положений реформы – лишение постоянных членов Совета безопасности ООН права голоса, если эти страны совершили акт агрессии или имеют заинтересованность в обсуждаемом конфликте. Путина на это заседание не пригласили. Аналитики говорят, что Россию могут лишить права голоса при обсуждении конфликтов, в которых она замешана. В эти же дни в Нью-Йорке на полях заседания Генассамблеи ООН состоится традиционное заседание глав МИД стран-членов ОДКБ. Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров также будет присутствовать на заседании. С этой целью в Нью-Йорк поедет и министр ИД Армении Эдуард Налбандян. Успеет ли он до этого встретиться с прибывающими завтра в Армению американскими конгрессменами? Не известно также, будет ли организована на полях Генассамблеи встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана.