Парламент Иракского Курдистана поддержал референдум о независимости

Парламент Иракского Курдистана в пятницу, 15 сентября, проголосовал за проведение референдума о независимости автономии от Ирака. Для этого парламент провел первое за два года заседание, отмечает агентство Reuters. Референдум, вызвавший резкую критику властей в Багдаде, предполагается провести 25 сентября. Иран и Турция, опасаясь сепаратистских тенденций курдского меньшинства, тоже выразили свой протест против этих планов. США неоднократно обращались к лидерам иракских курдов с просьбой отменить референдум. В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что плебисцит отвлечет "от более насущных вопросов", включая борьбу с террористической группировкой "Исламское государство". Ранее, в августе, с просьбой отменить референдум к лидеру иракских курдов Масуду Барзани обратился в телефонном разговоре американский госсекретарь Рекс Тиллерсон. На что может повлиять референдум? Даже если большинство участников референдума дадут положительный ответ, это не означает автоматически, что курды объявят о создании собственного государства. Прежде всего, они надеются получить больше поддержки на переговорах о самоопределении с властями Ирака. Правительство в Багдаде категорически отвергает как отделение курдской автономии, так и референдум на эту тему. Лидер иракских курдов Барзани в 2014 году уже пытался провести референдум о независимости Курдистана. Тогда же поднимался и вопрос о спорных районах, в том числе, городе Киркук. Правительственные войска покинули этот регион в результате наступления боевиков террористической группировки "Исламское государство", после чего курды взяли его под свой контроль.