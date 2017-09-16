Влиятельная делегация американских конгрессменов посетит Армению

  • Lragir.am
  • Политика - 16 Сентября 2017, 10:57
«Наши родители гордились бы, узнай, что мы посещаем Армению», по инициативе конгрессмена с армянскими корнями Джеки Спир Канчелян в воскресенье в Армению прибудет делегация американских конгрессменов, сообщает Голос Америки.

В составе делегации конгрессмен Франк Паллоун, Анна Эшу с армянскими корнями, Дейвид Валандо, по инициативе которого на днях Конгресс выделил деньги на разминирование Карабаха, Тулси Габард и Джим Сенсенбриенер.

«Это, наверное, самая крупная делегация Конгресса, посещавшая Армению», призналась конгрессмен Канчелян «Голосу Америки».

«В первую очередь мы хотим укрепить нашу дружбу, помочь Армении стряхнуть оставшиеся еще с советских времен коррупционные проявления, создать новые возможности для поддержки демократии в Армении», говорят конгрессмены.

«Тем из нас, у кого армянские корни, очень важно посетить родину, познакомиться с исторической родиной, ощутить ее».

«Я бы хотела, чтобы Армения получала больше помощи, поскольку мы рассматриваем Армению как нашего партнера в регионе, который находится под агрессивным влиянием Москвы».

Американские конгрессмены намерены обсудить с армянской стороной укрепление энергетической независимости, поскольку сейчас Армения в энергетическом смысле полностью зависит от России, которая, по словам конгрессменов, пытется восстановить Советский Союз.

«Уверена, что Армения не желает возвращения в Советский Союз».  

Джеки Спир Канчелян отмечает технологический потенциал армян. «Мы хотим укрепить наши отношения с Арменией, чтобы она больше никогда не ощущала угрозы своему суверенитету».

Еще одной «форой» Армении является диаспора. Многие армяне, достигшие в США болшьших высот, хотят восстановить связи с Арменией, и конгрессмены будут обсуждать и эти вопросы. 

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