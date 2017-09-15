Сенатор: Приобретение Турцией российских систем ПВО С-400 нарушает закон США

Приобретение Турцией российских систем ПВО С-400 нарушает закон США и подразумевает автоматическое введение санкций в отношении страны-члена НАТО.Об этом заявил сенатор-демократ Бен Кардин в письме, направленном администрации президента США Дональда Трампа, передает Politico. Сенатор предупреждает, что покупка Анкарой С-400 нарушает санкции Конгресса против России. Согласно закону, санкции налагаются «на любое лицо, которое заключает существенную сделку с оборонными или разведывательными секторами Российской Федерации», - пишет Кардин. «Это обязательные санкции и представляют собой обязательство Соединенных Штатов удерживать Россию от нападения на Соединенные Штаты и их союзников в будущем», - говорится в письме Кардина гоcсекретарю Рексу Тиллерсону и главе Минфина Стиву Мнучину. «Как союзник США, к сожалению, Турция в этот критический момент оказалась рядом с Москвой», - добавил Кардин, сообщает Арменпресс.