Поставлявшая дроны Азербайджану израильская компания может быть лишена лицензии

Министерство обороны Израиля продолжает расследования обстоятельств, указанных в публикации израильской газеты «Маарив». Такое мнение выразил бывший депутат, политолог, сопредседатель общественного международного форума Израиль-Армения Александр Цинкер на встрече с журналистами в Ереване. «Имело место нарушение всех правил и принципов Израиля. Я думаю, что одним из последствий может стать лишение компании лицензии. Нарушена не просто инструкция. Нарушен принцип государства Израиль не использовать оружие по живым целям», — отметил Александр Цинкер, добавив, что фирма закрыта на время расследования. «Я благодарен операторам, которые отказались апробировать беспилотники», — заключил политолог, сообщает News.am.