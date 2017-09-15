В метро Лондона произошел взрыв

В лондонском метрополитене произошел взрыв. В результате происшествия, как пишет местная газета Metro, несколько человек получили ожоги лица. В полиции города подтвердили, что в метро произошел некий «инцидент» В лондонском метрополитене на станции «Парсонс-Грин» на юго-западе города произошел взрыв, сообщает местная газета Metro. После происшествия, по ее данным, пострадали уже несколько человек — они получили ожоги лица. Полиция города подтвердила «инцидент» в метро Лондона. Остальных подробностей произошедшего в органах правопорядка не уточнили.

