Минфину России поручили отказаться от «гуманитарной поддержки» Донбасса

Поручение Минфину Самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР могут с 2019 года не получить по крайней мере часть помощи из российского бюджета — эти ресурсы помогут профинансировать строительство и модернизацию инфраструктуры Крыма и Калининградской области. Поручение Минфину России «исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019–2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям» было дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября (у РБК есть копия протокола, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника). В открытых документах по российскому бюджету (законы о бюджете и сопроводительные материалы к ним, отчеты казначейства об исполнении бюджета, материалы Минфина, Счетной палаты) РБК не нашел формулировки «гуманитарная поддержка отдельных территорий» или похожей на нее. По словам федерального чиновника и двух источников РБК, близких к Кремлю, за этой формулировкой, вероятнее всего, стоит помощь самопровозглашенным республикам Донбасса. «Когда раньше обсуждался вопрос у Суркова [помощник президента Владислав Сурков], как легализовать помощь Донбассу без уточнения названия конкретных республик, все думали, как сделать процесс более-менее прозрачным, но без упоминания ЛДНР. Сошлись именно на этой формулировке, которую предложил Сурков», — вспоминает один из собеседников РБК. Минфин в ответ на запрос РБК отказался от комментариев, как и представитель Козака. «Минфин не комментирует это», — сообщила пресс-служба ведомства. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова отказалась от комментариев, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос РБК. От представителей ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Владислава Дейнего получить комментарии тоже не удалось — на запросы и звонки РБК они не ответили. Крым наш, а Донбасс нет Из протокола совещания у Козака следует, что премьер-министр Дмитрий Медведев минувшим летом поручил обеспечить финансирование «безусловной реализации» мероприятий по социально-экономическому развитию и обеспечению транспортной и информационной безопасности Крыма, Севастополя и Калининградской области. Про это поручение сам Медведев говорил во время поездки в Крым в начале августа. Как следует из протокола совещания от 1 сентября, правительству нужно профинансировать дополнительно 85 млрд руб. расходов на Крым и Севастополь в 2018–2020 годах, в том числе 61,6 млрд руб. в 2019–2020 годах. Речь идет о строительстве объектов здравоохранения и общего образования, реконструкции водовода Феодосия — Судак, строительстве канализационного коллектора в Симферополе, капремонте автодороги Алушта — Феодосия, предоставлении субсидий территориальным сетевым организациям Крыма на компенсацию выпадающих доходов из-за заниженных тарифов по передаче электроэнергии и т.д. Общая сумма, под которую нужно найти финансовое обеспечение, составляет 165 млрд руб. на три года, подсчитал РБК по приведенным в протоколе совещания данным. Помимо Крыма она включает расходы на строительство волоконно-оптической линии связи по дну Балтийского моря до Калининградской области, постройку трех паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга — Балтийск (Калининградская область), а также на приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». «Крым как территория России нуждается в колоссальной помощи со стороны государства. Если за ближайшие два года мы не покажем разительный прорыв в развитии полуострова, то все зададутся вопросом, а зачем Крым присоединили», — говорит РБК директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его словам, развитие Крыма и Севастополя для страны вопрос репутации; их, как и Калининград, власти хотят сделать «витриной» для Запада. «Есть территории России, которые нуждаются в активном развитии, а самопровозглашенные республики не являются территорией России», — рассуждает Бондаренко. Впрочем, о сокращении расходов на ДНР и ЛНР ему неизвестно, оговаривается эксперт. Распределение средств идет в пользу тех регионов, которые Россия в любом случае не собирается отдавать, а вот в будущем статусе донбасских республик она не уверена, добавляет первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Донбасс без поддержки не останется Предполагаемое исключение из бюджета «гуманитарной поддержки», которая могла бы полагаться Донбассу, — это лишь один из предложенных источников дополнительного финансирования Крыма и Калининграда наряду с возможным повышением акцизов на бензин, сокращением субсидий РЖД и рядом других мер, денежный эффект которых в документе не обозначен. Все они в совокупности должны позволить обеспечить финансирование мероприятий на 165 млрд руб. Поэтому оценить, сколько тратится из бюджета на «гуманитарную поддержку» ДНР и ЛНР, по документу, имеющемуся в распоряжении РБК, невозможно. Кроме того, собеседники РБК — два источника в Госдуме и один в правительстве — подчеркивают, что, даже если власти и решили прекратить расходы на «гуманитарную поддержку» Донбасса, это не означает, что финансовая поддержка самопровозглашенных республик прекратится. Финансирование ДНР и ЛНР полностью засекречено, описывается секретными постановлениями (распоряжениями) правительства, закрытыми строчками в бюджете, говорит один из источников РБК. Неясно, что понимается под расходами на «гуманитарную поддержку», но, скорее всего, это лишь один из нескольких каналов финансирования ДНР и ЛНР, объясняет он.

