Беларусь опровергла сведения о переброске танковой армии из России

Министерство обороны Беларуси опровергло сообщение российского военного ведомства о начале переброски подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа (ЗВО) на территорию Беларуси для участия в учениях "Запад-2017". "Все подразделения российской составляющей региональной группировки войск, участвующие в учениях "Запад-2017", уже находятся на территории Беларуси и приступили к выполнению учебных задач в рамках учений. Прибытие иных подразделений из России не предусмотрено", - заявил пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси Владимир Макаров в четверг, 14 сентября. Макаров также отметил, что белорусское военное ведомство проводит консультации с российскими коллегами по поводу заявления Минобороны РФ. Противоречивые заявления Ранее в тот же день министерство обороны России объявило, что подразделения Западного военного округа, привлекаемые к совместным стратегическим учениям "Запад-2017", начали переброску личного состава, вооружения, военной и специальной техники на полигоны в Беларусь. "Военнослужащие танкового соединения, дислоцированного в Подмосковье, были подняты по тревоге и прибыли на станции погрузки. Личный состав совершит марш комбинированным способом в составе колонн и железнодорожным транспортом. По прибытии в назначенный район, обслужив технику и вооружение, а также получив материальные средства и боеприпасы, подразделения совершат марш в назначенные районы и приступят к отработке вопросов боевого слаживания в составе региональной группировки войск (сил). Военнослужащим ЗВО предстоит действовать на незнакомых полигонах в условиях сложного рельефа местности", - говорится в сообщении, выложенном на сайте Минобороны России. Опасения Запада Учения "Запад-2017" стартовали 14 сентября и продлятся до 20 сентября. Согласно официальным данным, в них участвуют до 12 700 военнослужащих, из них около 10 тысяч - на белорусской территории. Планируется задействовать 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов. На Западе, однако, считают, что Москва сознательно занижает данные о количестве солдат, участвующих в маневрах, чтобы не приглашать на них иностранных наблюдателей. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что на самом деле в учениях "Запад-2017" принимают участие около 100 тысяч военнослужащих. Особую обеспокоенность учения "Запад-2017" вызывают у стран Балтии и Польши.
Беларусь опровергла сведения о переброске танковой армии из России
- Политика - 14 Сентября 2017, 22:11