Юнкер обещает уважать выбор каталонцев

Президент Еврокомиссии сказал что признает волю жителей Каталонии, если они проголосуют на референдуме за назависимость. Ранее Жан-Клод Юнкер однозначно выступал за сохранение территориальной целостности Испании. Выступая по Евроньюс, он подчеркнул, что и сейчас считает позицию Мадрида юридически и политически правильной: “Мы всегда говорили, что будем действовать в соответствии с решениями испанского конституционного суда и испанского парламента, – сказал Юнкер. – Но очевидно, что если каталонцы выскажутся за независимость, то мы будем уважать этот выбор. При этом Каталония не сможет уже на следующий день после голосования стать членом ЕС”. Парламент Каталонии назначил на 1 октября референдум о независимости. Мадрид уже пригрозил его заблокировать. Три года назад Конституционный суд Испании признал незаконной предыдущую попытку организовать подобный плебисцит.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал новую инициативу сепаратистов в Барселоне “мошенничеством и абсурдом”. Заявление, прозвучавшее в спецвыпуске Евроньюс “Спросите Жан-Клода Юнкера”, осложняет этот спор.