Европарламент начинает расследование по делу о «Прачечной Азербайджана», о котором писали The Guardian и международные СМИ. The Guardian сообщает, что 349 голосами «за», 290 «против» и при 42 воздержавшихся Европарламент проголосовал за проведение расследования. Депутаты говорят, что Баку пытался влиять незаконным путем на решения европейских законодателей. Речь идет также о политиках, которые в 2013 году проголосовали в ПАСЕ против доклада о нарушениях прав человека в Азербайджане. Председатель Совета Европы Тьерборн Ягланд призвал начать против Азербайджана беспрецедентный процесс в связи с отказом властей этой страны выполнить решение ЕСПЧ об освобождении оппозиционного политика Ильгара Мамедова.
Европарламент начнет беспрецедентное расследование по Азербайджану
- Политика - 14 Сентября 2017, 22:03