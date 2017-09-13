Глава МИД Армении Эдвард Налбандян 13 сентября принял парламентскую делегацию во главе с вице-спикером Кнессета Израиля, руководителем группы дружбы Израиль-Армения Тали Плосковой и вице-спикером Кнессета Израиля Йоелем Хассони. Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе Министерства иностранных дел Армении, Налбандян с удовлетворением отметил, что в последнее время наблюдается активизация двусторонних взаимных визитов, причем как со стороны представителей законодательной, так и исполнительной власти. По его словам, периодические контакты способствуют укреплению двусторонних отношений. В свою очередь, израильские парламентарии подчеркнули, что программа их трехдневного визита достаточно насыщенная, что даст возможность обсудить вопросы углубления двустороннего сотрудничества на разных уровнях. Налбандян отметил важность сотрудничества между Арменией и Израилем в межпарламентском формате. Он также подчеркнул, что общественный форум «Армения-Израиль» становится важной площадкой для диалога между обществами двух стран, свидетельством чего является проведение третьего заседания форума в Ереване. Собеседники обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, при этом отметив важность расширения договорно-правового поля, необходимость стимулирования деловых связей. В ходе встречи стороны также обменялись мнениями вокруг ряда региональных проблем. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Глава МИД Армении и парламентарии Израиля обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
- Политика - 13 Сентября 2017, 19:04