Может ли Армения обеспечить военный транзит США и НАТО?

После опубликования скандального расследования по поводу фактов коррупции в Азербайджане в международной прессе, Баку пригрозил Вашингтону, в частности, прекратить транзит военных грузов в Афганистан. Транзит обеспечивается посредством аэродрома Насосная в Сумгаите. В Афганистане, напомним, служат и в армянские военнослужащие. Lragir.am попытался выяснить в комиссиях по внешним связям и обороны парламента Армении, может ли Армения заменить Азербайджан в транзите военных грузов в Афганистан. Члены комиссий либо избегали разговора, либо признавали, что не владеют информацией. Член комиссии по внешним связям Ширак Торосян спросил, зачем нужно обсуждать этот вопрос, если США имеют мощные связи с Грузией. Задача замены Азербайджана не ставилась. У нас свои приоритеты, свой курс, стратегический договор и обязательства, в частности, а рамках ОДКБ. Поэтому мы не можем обсуждать, есть ли у нас возможность заменить Азербайджан, сказал депутат. У нас многовекторная внешняя политика, но приоритеты четко зафиксированы, поэтому мы никогда не вступим в эту игру, говорит Ширак Торосян. Что же касается технических возможностей, то Армения обладает серьезными возможностями, которые служат Армении и ее интересам, отметил он. Вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов сказал, что не может озвучить оценки, так как не специалист в этом деле. Но он не стал отрицать, что отношения Азербайджана и Запада явно портятся. «Алиев пытается найти союзников в исламском мире в лице Ирана. В Астане он встретился с Рухани. А в сторону Турции они уже совершили поворот. Турция и Азербайджан объявляют себя одной нацией, двумя государствами», сказал он.