Эрдоган жестко ответил США по поводу покупки российских С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган резко ответил на критику США в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает РИА Новости. "Они начали вопить, когда мы договорились о покупке С-400. А что, мы должны ждать вас? Мы самостоятельно принимаем меры и будем их принимать дальше. Мы сами хозяева в своем доме", — заявил Эрдоган, выступая перед мэрами турецких городов в Анкаре. Ранее Пентагон, комментируя контракт на поставку российских ЗРК, заявили, что лучшим вариантом для Турции была бы система противоракетной обороны, совместимая с НАТО. Представитель ведомства отметил, что Вашингтон довел до турецких чиновников свое беспокойство по поводу покупки С-400. Эрдоган также отметил, что после отказа США и Израиля поставлять Турции боевые беспилотники Анкара разработала и начала выпускать их сама, что вызвало у этих стран "обеспокоенность". Накануне стало известно, что Москва и Анкара подписали контракт на поставку систем С-400 в Турцию. По словам Эрдогана, Анкара уже перечислила первый взнос за комплексы. В Москве подчеркнули, что эти поставки отвечают российским геополитическим интересам.