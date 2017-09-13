Израиль поддерживает независимость Курдистана?

Израиль поддерживает законные усилия курдского народа по обретению государственности. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы правительства. «В то время, как Израиль выступает против любых проявлений террора, он поддерживает законные усилия курдского народа по обретению собственной государственности», - сказал Биньямин Нетаньяху. На 25 сентября в Иракском Курдистане назначен референдум о независимости.