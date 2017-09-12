Посол сделал свое дело, посол может…

Президент России наградил посла России в Армении Ивана Волынкин Орденом почета за вклад в проведение внешней политики России. В 2003-2008 гг. Иван Волынкин служил советником в посольстве России в Грузии и был выдворен оттуда после русско-грузинской войны, за вмешательство во внутренние дела этой страны. Волынкин был назначен посолом в Армению в марте 2013 года. Именно с тех пор и начался активный процесс абсорбции Армении. С 2013 года с Россией был заключен целый ряд договоров, в том числе, кабальный газовый договор и соглашение о продление сроков дислокации Гюмрийской базы, членство в ЕАЭС, совместная ПВО и соглашение об объединенной воинской группировке. Словом, все то, что ограничило суверенитет Армении во всех сферах. Волынкин проводит также активную работу внутри Армении, и это не расценивается как попытка вмешательства. В бытность его послом набрали силу пятая колона, российская агентура и креатура. Их целью является оправдание политики России, продаж оружия Азербайджану, посягательств на язык и культуру. Говорят также, что предвыборные списки также согласовываются в его кабинете. Кроме того, Волынкин неоднократно попадался на унизительных для Армении выражениях. Вышеупомянутого было бы достаточно для награждения его званием Национального героя России, но Путин решил довольствоваться Орденом почета, хотя и это высокая награда. Таким образом, посол сделал свое дело и может уходить. В Армении больше нечего делать, вернее, есть что делать, но для этого нужен другой посол. Традиционные армяно-российские отношения достигли пика и исчерпали себя, начался неизбежный отлив. Эти отношения должны быть либо поставлены на партнерские рельсы, либо прекратиться вовсе. Такова «заслуга» Волынкина, за которую ему стоит вручить и высшую медаль Армении. Хотя есть нюанс – он так и не научился ругаться по-армянски, как однажды сам признал. А это существенное упущение для посла. Тем более, для Волынкина, который, добившись всего в Армении, на деле провалил политику России, став послом российского фиаско.