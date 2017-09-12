Германия заморозила большую часть поставок оружия Анкаре

Федеральное правительство Германии заморозило большую часть сделок по поставкам оружия Анкаре из-за роста напряженности в двусторонних отношениях. Об этом министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) заявил вечером в понедельник, 11 сентября, на мероприятии, организованном газетой Handelsblatt в Берлине. "Все крупные заявки, с которыми к нам сейчас обращается Турция - а речь идет о действительно немалом их числе - мы перевели в "режим ожидания", - подчеркнул глава германского внешнеполитического ведомства. Вместе с тем по ряду экспортных позиций поставки продолжают осуществляться в рамках международных договоров, поэтому говорить о полной приостановке продаж не приходится. Это же относится и к закупкам, к примеру, грузовиков, не оснащенных вооружением. Кроме того, ФРГ в рамках НАТО связана с Анкарой рядом партнерских обязательств, от которых Берлин также не может отказаться в одностороннем порядке. Экспорт на сумму свыше 25 млн евро С начала года правительство Германии одобрило экспорт продукции оборонного назначения в Турцию на сумму свыше 25 млн евро. Это следует из ответа министерства экономики и энергетики ФРГ на запрос представителя партии "Союз-90"/"Зеленые" Озджана Мутлу (Özcan Mutlu). При этом Габриэль обратил внимание, что Берлин "должен сделать все возможное", чтобы удержать ситуацию от дальнейшего нагнетания с обеих сторон. Разрыв дипломатических отношений или призывы исключить Анкару из Североатлантического альянса "не приведут к скорейшему освобождению" из-под ареста в Турции граждан Германии, предупредил он. Это, по его словам, только лишит содержащихся под стражей германской консульской поддержки. Меньше оружия для Анкары Начиная с ноября 2016 года Берлин не дал разрешение на проведение минимум одиннадцати сделок по продаже Турции стрелкового оружия и боеприпасов, а также отдельных частей для разных видов вооружений. Как следовало из ответа министерства экономики на запрос депутата бундестага от Левой партии Яна ван Акена (Jan van Aken), правительство ФРГ стало осторожнее относиться к продаже вооружений Турции после июльской попытки военного переворота и жестких действий президента Реджепа Тайипа Эрдогана против своих политических противников.