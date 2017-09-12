После подписания контракта с Турцией в Кремле заявили об очереди на С-400

Россия подписала контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, рассказал помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) Владимир Кожин в интервью ТАСС. По его словам, контракт «готовится к выполнению». «Могу лишь гарантировать, что все принимаемые решения по данному контракту строго соответствуют нашим стратегическим интересам», — сказал Кожин, напомнив, что С-400 — сложная система, которая подразумевает многие нюансы. В связи с этим, по его словам, понятна реакция «некоторых западных стран, которые пытаются оказать давление на Турцию». За несколько минут до публикации интервью Кожина президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже внесла задаток в рамках соглашения о приобретении российских С-400. «Насколько я знаю, был внесен задаток. Дальнейшим продолжением процесса будет передача кредита от России нам», — заявил Эрдоган, напомнив, что соглашение о поставках уже подписано. «И я, и господин Путин имеем решительный настрой в этой теме», — подчеркнул он. По словам Кожина, после подписания контракта с Турцией на системы С-400 выстроилась «реальная очередь».«Это страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и некоторые государства — члены ОДКБ. Заявок большое количество, ряд стран проявляет предметный интерес к этой системе», — сказал он. В конце августа глава ​Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев говорил, что Россия и Турция почти договорились о поставках комплексов ПВО С-400. О том, что соглашение о поставках С-400 подписано, Эрдоган сообщал вовсе 25 июля. Цена поставок не называлась. По данным РБК, Россия предложила Турции купить С-400 по цене $500 млн за дивизион. Bloomberg со ссылкой на свои источники в Анкаре сообщал, что Россия поставит в Турцию ЗРК на $2,5 млрд.

