Саакашвили прорвался через границу Украины с толпой сторонников

Сотни сторонников экс-президента Грузии прорвали оцепление пограничников с украинской стороны, и в их окружении Михаил Саакашвили пересек границу Украины, передает корреспондент Би-би-си с места событий. На украинской стороне границы за Саакашвили довольно быстро приехал автобус и отвез его во Львов. Во Львове поздно вечером политик заявил журналистам на центральной площади Рынок, что пока останется в городе ждать своих жену и сына. Вечером Государственная пограничная служба Украины расценила произошедшее как "драку с представителями Национальной полиции и пограничной службы", которая "способствовала незаконному нарушению государственной границы группой лиц, среди которых были в т. ч. и народные депутаты Украины". Национальная полиция Украины сообщила, что 11 полицейских получили телесные повреждения. Сообщается также о пяти пострадавших пограничниках. Как сообщал с места событий корреспондент Украинской службы Би-би-си, по пути к границе сторонники Саакашвили оттеснили несколько кордонов полиции. Разрекламированное возвращение Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства указом президента страны Петра Порошенко. Власти предупреждали, что при попытке пересечения границы ему будет отказано во въезде, а его украинский паспорт будет изъят. Сам Саакашвили считает, что у него есть право на въезд на территорию Украины и основания оспаривать решение об аннулировании его украинского гражданства в судах. В воскресенье бывший губернатор Одесской области отправился из польского города Жешув в заранее анонсированное путешествие на украинскую территорию в сопровождении большой группы журналистов и украинских оппозиционных политиков, включая таких известных, как Юлия Тимошенко. Сначала Саакашвили ехал на автобусе, затем в Пшемышле пересел на украинский поезд до Львова, но поезд не отправлялся, а украинская железнодорожная компания требовала от Саакашвили выйти из вагона, поскольку ему запрещен въезд в Украину. Беспомощные пограничники После этого Саакашвили на другом автобусе отправился на пропускной пункт Медыка/Шегини, быстро прошел польский пограничный контроль на выезде и надолго задержался на нейтральной полосе. Затем толпа людей, скандирующих "Миша" и поющих гимн Украины, прорвала оцепление пограничников с украинской стороны, окружила политика и провела на украинскую территорию. Более тысячи сторонников Саакашвили разбили лагерь у границы еще накануне. Как рассказал присутствовавший при прорыве корреспондент Би-би-си, столкнувшись с толпой сторонников Саакашвили, украинские пограничники беспомощно отступили. Находившийся на месте генерал погранслужбы пытался объяснять собравшимся, что их действия незаконны и все они будут за это отвечать. На это украинские политики из группы поддержки Саакашвили возражали, что это действия силовиков незаконны и это они понесут ответственность. Оказавшись на украинской территории, Саакашвили и его сторонники двинулись пешком через протяженное село Шегини (более крупные населенные пункты оттуда далеко). Через некоторое время за Саакашвили внезапно приехал автобус, на котором он уехал вглубь Украины, рассказал наш корреспондент.