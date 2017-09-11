Политики ФРГ раскритиковали предупреждение МИД Турции

Германские политики в воскресенье, 10 сентября, подвергли жесткой критике позицию МИД Турции, накануне предупредившего граждан этой страны об опасности поездок в ФРГ. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) решительно опровергла заявление турецкого МИД, призвавшего призвавшего граждан Турции, которые планируют посетить Германию, а также турок, проживающих в ФРГ, соблюдать "осторожность" в свете предстоящих 24 сентября выборов в германский бундестаг. "Я твердо заявляю: к нам может ехать любой турецкий гражданин, - сказала она на предвыборном мероприятии в Дельбрюке в Северном Рейне - Вестфалии. - У нас журналистов не арестовывают, не сажают в предварительное заключение. У нас царит свобода мнений и верховенство закона. И мы горды этим". Глава ведомства федерального канцлера Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) в Twitter назвал заявление Анкары "неудачной шуткой". Альтмайер также напомнил о "безосновательных арестах многих граждан Германии" в Турции, охарактеризовав эти действия как "противоправные". "Поведение Эрдогана недостойно президента" Сопредседатель партии "Союз 90"/"Зеленые" Джем Оздемир (Cem Özdemir) в свою очередь обвинил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в "пропаганде". Поведение этого политика "недостойно президента", убежден Оздемир. "Он хочет посеять в Германии раздор, и мы не должны этого допустить", - добавил он. Заместитель главы Европарламента, член немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Александер Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff) назвал предупреждения Анкары "фарсом". В интервью изданиям Funke Mediengruppe он потребовал остановить процесс вступления Турции в ЕС. Европа готова принять всех Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) высказал уверенность, что Турция устраивает "глупое шоу напоказ", и обратил внимание на гостеприимный дух Европы, готовой принять у себя всех без исключения. 9 сентября МИД Турции обнародовал заявление, в котором утверждалось: "Политические лидеры в Германии выстраивают свои предвыборные кампании на антитурецкой основе и блокируют членство нашей страны в ЕС". В документе отмечается, что ФРГ в последнее время находится под влиянием "все усиливающейся крайне правой и даже расистской риторики".