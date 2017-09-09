Организатором несанкционированной акции, которая прошла в Минске в пятницу, 8 сентября, выступил Белорусский национальный конгресс (БНК) во главе с его лидерами, экс-кандидатами в президенты на выборах 2010 года, бывшими политзаключенными Николаем Статкевичем и Владимиров Некляевым. Участие в мероприятии, начавшемся на Октябрьской площади в центре столицы, приняли сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, глава движения солидарности "Разам" ("Вместе") Вячеслав Сивчик и другие известные в Беларуси люди. Акция протеста и праздник Дата 8 сентября для нынешних митинга и шествия была выбрана не случайно. В этот день в 1514 году войска Великого княжества литовского, сердцем которого являлась современная Беларусь, во главе с гетманом Константином Острожским под Оршей разбила превосходящую по силам армию Московского княжества. Демократические силы Беларуси уже более 25 лет отмечают эту дату как День белорусской воинской славы. "Исполнилось 503 года, как белорусы, литовцы, поляки вместе победили вдвое большее по численности московское войско, - подчеркнул в беседе с корреспондентом DW активист Евгений Афнагель. - Это праздник, который показывает, что при необходимости даже небольшими силами мы в состоянии защитить свою родину". Угроза потери независимости В то же время участники акции высказали опасения, что российские военные по окончании учений могут остаться на территории Беларуси. Евгений Афнагель считает, что сегодня для Беларуси существует реальная угроза потери независимости. Он связывает это с тем, что в данный момент на территории страны уже присутствуют чужие войска. "И сейчас очень важно показать любому врагу Беларуси, при этом не обязательно с востока, что мы готовы защищать свою страну и мирными средствами, и не только", - считает активист. Белорусско-российские военные учения проводились на территории Беларуси и прежде, однако, как отмечает Евгений, в нынешнем случае сложилась иная ситуация. "Во-первых, Россия развязала агрессивную войну против Украины, во-вторых, многие эксперты - и белорусские, и российские, и западные говорят, что российских военных на этих учениях может быть значительно больше, чем сообщается официально", - подчеркнул участник акции. Людмила М. призналась, что ее на Октябрьскую площадь в центре Минска привел "зов сердца". "Я белоруска и горжусь этим, я не хочу, чтобы русские солдаты проводили здесь какие-то учения, после которых неизвестно, уйдут они или нет. Я не хочу, чтобы повторился Крым, чтобы была война, поэтому после окончания этих учений пусть они мирно уйдут домой", - пожелала женщина. Павел Юхневич пришел на акцию с 4-летней дочерью Евой. Он рассказал, что берет на мероприятия демократических сил своего ребенка с полуторагодовалого возраста. "Сегодня праздник, но, к сожалению, начинаются учения, которые не нужны белорусам и которые портят нам отношения с соседями и со всем цивилизованным миром. Кроме того, я не хочу, чтобы моя дочь жила в России", - заявил парень. Вспомнив Беларусь партизанскую На митинге один из организаторов акции Николай Статкевич обратился к истории недавнего военного прошлого Беларуси, вспомнив борьбу белорусских партизан во время Второй мировой войны. По словам политика, эта история свидетельствует о том, что при возникновении угрозы отечеству и стар, и млад выходили его защищать. "Эту историю должны помнить все те, кто попытается посягнуть на независимость нашей страны", - предупредил оратор. В конце митинга, перед тем как отправиться в шествие вдоль главной улицы страны - проспекта Независимости, его участники единогласно приняли резолюцию, в которой высказан протест против втягивания Беларуси в противостояние Российской Федерации с Украиной и НАТО. "Мы поддерживаем положения Конституции Беларуси о стремлении к нейтралитету и не желаем присутствия чужих войск на нашей земле. Мы расцениваем учения "Запад-2017" как угрозу суверенитету нашего государства. Мы уважаем память наших предков, высоко ценим их служение нашему Отечеству и предупреждаем всех возможных агрессоров о своей готовности защищать независимость Беларуси с оружием в руках", - говорится в документе. После этого колонна под бело-красно-белыми флагами, скандируя "Пусть живет Беларусь!" и "Верим, можем, победим!" проследовала к площади Победы, где делегаты от участников акции возложили цветы к Обелиску Победы. Затем люди направились на площадь Якуба Коласа. Там демонстранты приняли символическую присягу на верность Беларуси. Одновременно в Киевском сквере Минска прошла еще одна акция в честь Дня белорусской военной славы и против учений "Запад-2017", организованная Консервативно-христианской партией "Белорусский народный фронт". Ее участники также потребовали предотвращения потенциальной угрозы белорусской независимости со стороны России. Это мероприятие было санкционировано Минским горисполкомом.