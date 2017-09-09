Чеченец погиб в результате подрыва машины в центре Киева

В центре Киева на улице Павла Скоропадского взорвался автомобиль. В результате один человек погиб, двое получили ранения. Как сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко, личность погибшего установлена - это гражданин Грузии, выходец из Чечни Тимур Махаури. "Это лицо, достаточно известное в криминальных кругах, и его зовут Тимур Махаури. Он гражданин Грузии, имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами", - рассказал Шевченко. В автомобиле также находились женщина и ребенок. Женщина госпитализирована с тяжелыми ранениями. По данным отдела коммуникации полиции Киева, ей оторвало ногу. Ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Существуют противоречивые сведения о том, какие отношения связывали Махаури с этой женщиной. По данным МВД, в автомобиль Махаури было заложено взрывное устройство. Как отметил Шевченко, убийство было неслучайным - хотели убить именно этого человека. По факту инцидента возбуждено уголовное производство по статье "умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом". В случае установления дополнительных обстоятельств дело может быть переквалифицировано на статью "террористический акт", заявили в Национальной полиции Украины. Как сообщили в эфире телеканала "112.Украина" знакомые Махаури, прибывшие на место происшествия, он служил в добровольческих батальонах. Один из них заявил, что Махаури служил в батальоне имени шейха Мансура. Другой, представившийся сослуживцем погибшего, сказал, что Махаури воевал в Донбассе в батальоне имени Джохара Дудаева. В МВД Украины эту информацию пока не подтверждают. Добровольческий батальон имени Джохара Дудаева был сформирован в 2014 году преимущественно из чеченцев, покинувших родину после второй чеченской войны. Он принимал участие в ожесточенных боях под Иловайском и Дебальцевом. Как подчеркнул представитель МВД Украины, эти формирования никогда не имели в стране официального статуса.