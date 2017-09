В МИД России подчеркнули, что публикация в The Guardian недостоверных сведений об оружейной сделке между Азербайджаном и Россией должна оцениваться как усиление давления на союзников РФ. Sputnik. На Россию в последнее время было оказано давление в информационной сфере, сказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе традиционного брифинга, комментируя публикацию в британской газете The Guardian о якобы имевших место тайных выплатах из Азербайджана государственной компании "Рособоронэкспорт" за российское вооружение. По ее словам, публикация в издании Guardian недостоверных сообщений об оружейной сделке между Азербайджаном и Россией должна оцениваться как усиление давления на союзников РФ. Захарова отметила, что на Россию в последнее время было оказано давление в информационной сфере. "Мне кажется, что оно оказывается в нескольких направлениях. Российских журналистов выдавливают из информационного пространства. Это осуществляется различными путями", — сказала она. Официальный представитель МИД РФ отметила, что все это, безусловно, происходит за счет "фейковых" новостей, и российская сторона старается регулярно реагировать на них. Ранее Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) был опубликован отчет, на основе которого пятого сентября на сайте BBC News появился материал под заголовком "Азербайджан управлял тайным грязным фондом стоимостью 3 миллиарда долларов". Материал на эту же тему был опубликован в газете The Guardian.