СЕ принял решение о прогрессе по Армении и выделении дополнительного финансирования

Руководящий орган Совета Европы – Комитет министров принял в среду решение касательно прогресса по программе мероприятий Армения-Совет Европы на 2015-18 гг., основанное на одноименном докладе секретариата СЕ, сообщает пресс-служба МИД Армении. Программа мероприятий – это пакет предлагаемых реформ, направленный на продолжительное развитие сфер правосудия, местной демократии, верховенства закона и прав человека в Армении. Согласно решению, Комитет министров приветствует прогресс, зафиксированный в ходе реализации программы мероприятий, поощряя полноценное завершение ее компонентов. Комитет также подчеркивает важность дополнения финансирования программы, что способствует завершению реформ в отмеченных сферах. В ходе обсуждения доклада прозвучали положительные оценки со стороны ряда стран Совета Европы. В частности, был подчеркнут прогресс, зафиксированный со стороны Армении в течение последних лет, который был назван примерным. Постоянный представитель Армении в Совете Европы Паруйр Ованнисян с удовлетворением отметил, что программа мероприятий продолжает реализовываться по отмеченным приоритетным направлениям, включая сферы образования, правосудия, борьбы против коррупции и местной демократии. "Желаю подчеркнуть инвестиции всех доноров – ЕС, Швеции, Дании, Норвегии, Швейцарии, Объединенного Королевства, Франции, так как существенные положительные сдвиги, зафиксированные, в первую очередь, в сфере законодательных реформ, реализуются при финансовом и экспертном содействии СЕ", - добавил Ованнисян. Он также отметил, что с момента членства Армении СЕ всегда оказывал государству поддержку в состоянии и укреплении демократических структур. "Армения является активным и инициативным членом СЕ, верным своим обязательствам. В конце концов, инициированные Арменией реформы еще раз свидетельствуют о том, что этот процесс невозможно обойти", - подчеркнул Ованнисян. Программа мероприятий Армения-Совет Европы 2015-18 гг. стартовала 21 мая 2016 года.