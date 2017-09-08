Конституционный суд Испании заблокировал референдум о самоопределении Каталонии

Конституционный суд Испании на чрезвычайном заседании в четверг приостановил действие принятого парламентом Каталонии закона о проведении референдума о самоопределении, сообщает Интерфакс со ссылкой на интернет-портал испанской газеты La Vanguardia. Кроме того, приостановлено действие и всех сопутствующих актов - о созыве референдума 1 октября, а также о созыве избирательного органа.