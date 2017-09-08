Киев готов к предметному разговору с членами Совета Безопасности ООН по условиям размещения "голубых касок" ООН в зоне конфликта на востоке Украины, заявил украинский президент Петр Порошенко, выступая в четверг, 7 сентября, с ежегодным посланием перед Верховной радой. По словам Порошенко, Россия продолжает осуществлять провокации, препятствовать эффективной деятельности наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ, поставлять на украинскую территорию оружие и наемников. "При таких условиях размещение на всей оккупированной территории Донбасса "голубых касок" ООН стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования и мощным фактором деэскалации", - приводятся слова Порошенко на его официальном сайте. Президент Украины назвал несколько условий, при которых считает возможным размещение миротворцев. В частности, полноценная миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы. Кроме того, в состав миссии не могут входить "представители страны-агрессора или сторон конфликта". "Ни о каком согласовании с российскими боевиками параметров участия будущей миссии ООН речь идти не может", - уточнил Порошенко. Он также отметил, что "именно российские боевики являются главной угрозой для безопасности международных наблюдателей", а работа над миссией ООН не должна стать основанием для отмены существующих международных санкций против России. Договориться по параметрам миротворческой миссии будет очень сложно, подчеркнул президент Украины.