Киев готов к предметному разговору с членами Совета Безопасности ООН по условиям размещения "голубых касок" ООН в зоне конфликта на востоке Украины, заявил украинский президент Петр Порошенко, выступая в четверг, 7 сентября, с ежегодным посланием перед Верховной радой. По словам Порошенко, Россия продолжает осуществлять провокации, препятствовать эффективной деятельности наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ, поставлять на украинскую территорию оружие и наемников. "При таких условиях размещение на всей оккупированной территории Донбасса "голубых касок" ООН стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования и мощным фактором деэскалации", - приводятся слова Порошенко на его официальном сайте. Президент Украины назвал несколько условий, при которых считает возможным размещение миротворцев. В частности, полноценная миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы. Кроме того, в состав миссии не могут входить "представители страны-агрессора или сторон конфликта". "Ни о каком согласовании с российскими боевиками параметров участия будущей миссии ООН речь идти не может", - уточнил Порошенко. Он также отметил, что "именно российские боевики являются главной угрозой для безопасности международных наблюдателей", а работа над миссией ООН не должна стать основанием для отмены существующих международных санкций против России. Договориться по параметрам миротворческой миссии будет очень сложно, подчеркнул президент Украины.
Порошенко назвал условия размещения "голубых касок" в Донбассе
- Политика - 08 Сентября 2017, 10:08