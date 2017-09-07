Болгария начала расследование по «Азербайджанскому ландромату»

RFIВ Софии открыто следствие в отношении Калина Митрева, представителя Болгарии в Европейском банке реконструкции и развития (Berd). Поводом послужила публикация Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о подкупе Азербайджаном европейских чиновников. Калин Митрев является супругом Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой. Как объявила в четверг, 7 сентября, прокуратура Софии, Калин Митрев подозревается в отмывании денег и сокрытии доходов. «После публикации, в которой говорится о выплатах азербайджанскими компаниями на счета Калина Митрева, следствие будет выяснять, имело ли место отмывание денежных средств и уход от уплаты налогов», – говорится в коммюнике болгарской прокуратуры. Согласно публикации, Калин Митрев получил 425 тысяч евро от азербайджанского предприятия Avuar Co. 65-летний представитель Болгарии в Европейском банке реконструкции и развития Калин Митрев был назначен на свой пост в 2014 году. Ранее он занимал ту же должность в 1996-97 и 2002-2009 годах. Он является супругом Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой. Как заявила Бокова на колонках болгарской газеты, «вовлечение моего имени в данное расследование является некорректным». По мнению ее супруга, целью публикации такой информации является попыткой вовлечения Боковой в коррупционные схемы. Дело Калина Митрева обсуждалось на заседании кабинета министров Болгарии в четверг утром. «Судя по объяснениям, которые дал нам Калин Митрев, мы не видим в этом нарушения закона», – рассказал журналистам после встречи министр финансов Болгарии Владислав Горанов. Сам Калин Митрев заявил в эфире местного телевидения, что получал деньги из Азербайджана за консультационные услуги в то время, когда он еще не занимал высокий пост в европейском банке. Все полученные средства он задекларировал и заплатил за них налоги. 5 сентября OCCRP опубликовал в ряде европейских газет результаты расследования, согласно которым власти Азербайджана потратили 2,5 миллиарда евро на подкуп различных европейских чиновников. После этой публикации Парламентская ассамблея Совета Европы назначила трех экспертов, которые должны проверить факты, указанные журналистами.