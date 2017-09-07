Глава Генштаба и представитель НАТО договорились о продолжении контактов

РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и представитель военного комитета НАТО Петр Павел обсудили в Баку ситуацию в сфере безопасности в Европе и на Ближнем Востоке и договорились о продолжении контактов, сообщает Минобороны России. "Генерал армии Валерий Герасимов и генерал-полковник Петр Павел обменялись мнениями о ситуации в сфере международной безопасности в Европе и на Ближнем Востоке… В ходе встречи сторонами была достигнута договоренность о продолжении контактов", — говорится в сообщении. "Глава российского Генштаба подробно проинформировал председателя Военного комитета НАТО о предстоящем стратегическом учении "Запад – 2017", особо подчеркнув его плановый и оборонительный характер, а также ненаправленность против третьих стран. Генерал армии Валерий Герасимов акцентировал внимание на главной цели учения – обеспечении безопасности Союзного государства", — говорится в сообщении.

