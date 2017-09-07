Венгрия продала Рамиля Сафарова Азербайджану за 7 млн. долларов: вскрылись новые подробности об “Азербайджанской прачечной”

Скандал с “Азербайджанской прачечной”, через которую отмывали деньги и подкупали политиков, набирает обороты. Выяснились интересные подробности венгро-азербайджанских отношений по делу убийцы Рамиля Сафарова, выданного Венгрией Азербайджану. Как передает «Арменпресс», в 2012 г., как раз в то время, когда Венгрия передала Азербайджану убийцу Р. Сафарова, в венгерский МКВ банк на счет сына азербайджанского политика было переведено более 7 млн долларов. Антикоррупционный венгерский сайт Átlátszó опубликовал доклад, свидетельствующий, что, выдавая Сафарова, венгерские власти руководствовались вовсе не высокими государственными идеями и интересами. Счет в МКВ банке связан с оффшорной компанией, в свою очередь связанной с азербайджанским правительством. Деньги в Венгрию были перечислены компанией Metastar Invest LLP на счет, связанный с оффшорной компанией Velasco International. Интересно, что перечисление совпало с активизацией венгерско-азербайджанских отношений. Уже в 2014 г. В. Орбан встретился с И. Алиевым и заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве. Последующие встречи политиков разных рангов двух стран проходили в теплой, дружественной обстановке. Сделавшая сомнительный перевод в Венгрию компания Metastar Invest LLP делала незаконные выплаты депутату ПАСЕ Луке Волонте, на которого в Италии заведено уголовное дело. Этот же Лука Волонте был близким другом не только Азербайджана, но и В. Орбана, и критику режима Орбана в ПАСЕ назвал “охотой на ведьм”. Velasco International, которой принадлежит счет в венгерском банке, тесно связана с Венгрией и Азербайджаном. Зарегистрированная на Британских Вирджинских островах, она принадлежит сыну вице-премьера Азербайджана Орхану Эюбову. Из разоблачений Átlátszó видно, что в сделки с азербайджанскими компаниями были вовлечены агент разведслужбы при правительстве Орбана, представитель главного советника премьера и другие высокопоставленные чиновники. Эти переводы обнажают истинные мотивы выдачи Р. Сафарова. Венгерское правительство, в обход всех норм, попросту продало его Азербайджану за 7 млн долларов. Немедленно после возвращения он был помилован, возведен в национальные герои и всячески обласкан азербайджанскими властями.