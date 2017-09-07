США и НАТО назначают «свидания» с Россией в Баку

Глава Военного комитета НАТО Петр Павел и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов встретятся в Баку впервые после принятого НАТО решения о заморозке отношений с РФ, сообщает пресс-служба Североатлантического альянса. "Генерал Петр Павел, председатель Военного комитета НАТО, и генерал Валерий Герасимов, глава Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации и первый заместитель министра обороны, встретятся сегодня, 7 сентября 2017 года, в Баку, в Азербайджане", — говорится в коммюнике НАТО. Напомним, что в феврале этого года начальник Генштаба США Джо Данфорд также встретился со своим российским коллегой Валерием Герасимовым в Баку. Это была первая встреча лицом к лицу между Данфордом и Герасимовым.