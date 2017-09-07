США и НАТО назначают «свидания» с Россией в Баку

  • Lragir.am
  • Политика - 07 Сентября 2017, 12:57
Глава Военного комитета НАТО Петр Павел и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов  встретятся в Баку впервые после принятого  НАТО решения о заморозке отношений с РФ, сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

"Генерал Петр Павел, председатель Военного комитета НАТО, и генерал Валерий Герасимов, глава Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации и первый заместитель министра обороны, встретятся сегодня, 7 сентября 2017 года, в Баку, в Азербайджане", — говорится в коммюнике НАТО.

Напомним, что в феврале этого года начальник Генштаба США Джо Данфорд также встретился со своим российским коллегой Валерием Герасимовым в Баку.

Это была первая встреча лицом к лицу между Данфордом и Герасимовым.

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