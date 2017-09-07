Сирия обвинила Израиль в воздушном налете

Израильские ВВС, по сообщению сирийской армии, подвергли бомбардировке один из ее объектов в провинции Хама, в результате погибли два человека, причинен материальный ущерб. Израиль в ночь на четверг, 7 сентября, выпустил из воздушного пространства Ливана несколько ракет по объекту близ города Масьяф, говорится в сообщении сирийских вооруженных сил. По данным израильских СМИ, удар был нанесен по научно-исследовательскому центру, на территории которого ведется разработка химического и биологического оружия. В сообщениях также отмечается, что бомбардировке подверглась и автоколонна с оружием для ливанского радикального движения "Хезболлах". Официальные лица Израиля отказались прокомментировать случившееся. В прошлом израильские ВВС неоднократно наносили удары по целям в Сирии, в основном, по автоколоннам с военными грузами для "Хезболлах".