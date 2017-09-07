Глава Каталонии подписал закон о созыве референдума о независимости

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал закон о проведении референдума о независимости автономного сообщества от Испании, который намечен на 1 октября. Об этом сообщил в Twitter глава пресс-службы каталонского правительства Жауме Клоте, разместив фотографию подписания документа, передает РИА Новости. Ранее в среду каталонский парламент одобрил закон о референдуме, который считают незаконным оппозиция в каталонском законодательном органе, ведущие партии Испании и правительство страны. Принятый закон в Конституционном суде оспорит премьер Мариано Рахой, он уже запросил заключение Государственного совета по поводу этого документа. Закон о референдуме был принят голосами депутатов двух партий, обладающих абсолютным большинством в каталонском парламенте (72 депутата из 135), — «Вместе за «да» и «Кандидатуры народного единства»; 11 депутатов воздержались. Всего в голосовании приняли участие 83 депутата.