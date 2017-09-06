Президент Молдавии заподозрил кабмин в узурпации власти

РИА Новости. Президент Молдавии заявил, что намерение кабмина отправить военных на учения Rapid Trident на Украину несмотря на его запрет "похоже на узурпацию власти". В среду правительство Молдавии, несмотря на запрет Додона, утвердило участие молдавских военных в учениях на Украине. Однако Додон, как главнокомандующий вооруженными силами страны, принял решение отменить постановление правительства. В правительстве заявили, что военные Нацармии республики все равно отправятся на Украину для участия в Rapid Trident, которые пройдут с 7 по 23 сентября. На вопрос РИА Новости, как он может прокомментировать решение правительства, глава государства заявил, что "это похоже на узурпацию власти". Директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-заместитель министра иностранных дел Молдавии Валерий Осталеп в комментарии Sputnik Молдова заявил, что "в этой ситуации очень любопытен юридический аспект". Ведь, согласно конституции республики, президент Молдавии является главнокомандующим вооруженными силами страны. Эксперт задался вопросом о том, что именно означает в конституции статья о том, что президент является главнокомандующим. По мнению аналитика, "президент должен обратиться в Конституционный суд, с этим вопросом он должен выйти к парламенту – необходимо получить разъяснение". Ранее вице-министр обороны Молдавии Георгий Галбура уведомил президента, что 57 военных планируют принять участие в учениях Rapid Trident. Предполагалось, что они должны отправиться на Украину без оружия, боеприпасов и военной техники, а расходы на участие брали на себя организаторы. Во вторник президент не утвердил участие молдавских военных в этих учениях и попросил отменить подготовку к отправке за границу указанного контингента.