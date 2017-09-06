ОДКБ не является препятствием для участия в учениях НАТО

Армения не сталкивалась с препятствиями в ОДКБ по вопросу участия или неучастия в учениях НАТО. Об этом сегодня заявил журналистам в кулуарах парламента замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. «Будь препятствие, мы бы вообще не участвовали. Но мы приняли участие в прошлых учениях в августе, значит, препятствий нет», сказал он. Что касается отказа Армении участвовать в учениях НАТО в сентябре, по словам Кочаряна, ажиотаж по этому поводу непонятен. «В соседней стране имеют место учения НАТО, в которых принимают участие 5-6 стран. Я не понимаю, зачем превращать это в скандал и ажиотаж. Армения принимала участие в более масштабных учениях, а эти по своим масштабам не так велики», сказал он. По словам Шаварша Кочаряна, вовсе не обязательно, чтобы Армения принимала участие во всех мероприятиях НАТО, но у нас с НАТО, в отличие от других членов ОДКБ, довольно серьезные отношения.