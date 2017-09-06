Шаварш Кочарян о заявлении Путина

Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян прокомментировал заявление Владимира Путина, который счел, что поставки вооружений в зону конфликта способствуют не миру, а обострению ситуации. Путин сказал это в контексте поставок американских вооружений Украине. «В свое время с российской стороны звучали голоса о том, что если поставлять будут не они, то это сделают другие», сказал Шаварш Кочарян. Он отметил, что ранее уже выдвигал идею о том, что поскольку все три сопредседателя Минской группы ОБСЕ являются членами Совета безопасности ООН, то они могли бы добиться эмбарго на поставки вооружений в зоны конфликтов. «Вот это было бы решением. Тогда никто не стал бы заявлять, что если не поставит он, то сделают это другие. Я понимаю, с какими сложностями можно столкнуться при принятии подобного решения, но оно не покажется невероятным, если заинтересованными сторонами будут три члена Совета безопасности», сказал Шаварш Кочарян.