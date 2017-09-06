Глава МИД ФРГ назвал условия возможной отмены санкций против Москвы

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) назвал во вторник, 5 сентября, условия, при которых, по его мнению, можно будет отменить санкции в отношении Москвы. Он выступил на внешнеполитическом форуме, организованном Социал-демократической партией Германии в Анкламе (земля Мекленбург - Передняя Померания). По словам Габриэля, нет смысла ждать, когда будут выполнены минские договоренности, и только после этого снимать санкции. "Давайте, по крайней мере, добьемся установления режима тишины и отвода тяжелых вооружений, а затем в качестве вознаграждения отменим санкции и поможем в восстановлении востока Украины", - предолжил немецкий министр. По его мнению, Москва послала Западу "сигнал", заговорив о возможности обсудить "ввод миротворческой миссии ООН на восток Украины для достижения прекращения огня". "Нам следовало бы воспринять это как повод к началу дискуссии о разрядке", - отметил он. Ранее 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает ввод в Донбасс международной миротворческой миссии для обеспечения безопасности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающей там с марта 2014 года. Позиция главы правительства Германии остается неизменной Европейские политики и федеральный канцлер Германии (Angela Merkel) неоднократно подчеркивали, что лишь выполнение всех пунктов минских соглашений является основным условием отмены санкций в отношении России. Позиция главы правительства Германии по вопросу аннексии Крыма также остается неизменной.