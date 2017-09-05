Да, ладно, сказал бы Саркисян Путину

Российский президент Владимир Путин заявил на саммите БРИКС в Китае о поставках американского оружия в Украину: "Это суверенное решение Соединенных Штатов - продавать оружие или поставлять бесплатно, и той стране, которая не является реципиентом этой помощи, мы на этот процесс повлиять не можем, но есть общие международные правила и подходы. Поставка оружия в зону конфликта не идет на пользу умиротворению, а только усугубляет ситуацию". Да, ладно, сказал бы Серж Саркисян. В последнее время Путин делает странные вещи. Россия – основной поставщик оружия в зону Карабахского конфликта и главный его выгодополучатель. Поставки оружия Азербайджану – это не только выгодный бизнес, но и «политическое сопровождение». Причем, Россия является посредником в карабахском урегулировании. Два других посредника – США и Франция – силой закона запрещают своим компаниям продавать оружие сторонам карабахского конфликта. Русские в конфликте с Западом часто обвиняют его в «двойных стандартах». Но российская политика – это даже не двойные стандарты, а великодержавная политика «что не дано быку…». Россия инициировала конфликт на Донбассе и поставляет «сепаратистам» оружие и свое «ополчение». Хотя, подобные заявления – признак ослабления. Некогда грозной империи осталась беззащитность и лицемерие.