ЕС в октябре обсудит приостановку вступления Турции в союз, заявила Меркель

РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ЕС в октябре обсудит возможность приостановки или завершения переговоров о вступлении Турции в союз. "Я предложу, чтобы мы в октябре на Совете ЕС обсудили будущие отношения с Турцией, в том числе вопрос приостановки или завершения переговоров (о вступлении Турции в ЕС – ред.), — сказала Меркель, выступая в бундестаге. Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране — Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз. Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.