В СЕ заявили, что скандалы членов ПАСЕ негативно влияют на репутацию Совета

РИА Новости. В Совете Европы констатируют, что коррупционные скандалы, в которые могут быть вовлечены члены ПАСЕ, оказывают негативное влияние на репутацию Совета, такое мнение высказал РИА Новости пресс-секретарь генсека организации Даниэль Хольтген. Во вторник газета Guardian напомнила о развивающемся с прошлого года коррупционном скандале в рамках ПАСЕ. Летом 2016 года итальянская газета Corriere della Seraсообщила, что прокуратура Милана обвинила известного итальянского политика Луку Волонте, бывшего руководителя фракции Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в получении крупных взяток от представителей Азербайджана. По данным миланского издания, прокуратура предъявила Волонте обвинения в коррупции и отмывании средств, полученных преступным путем. Ему инкриминируется получение 2,39 миллиона евро в период с 2012 по 2014 годы со счетов телекоммуникационной компании "Бактелеком". Представители следственных органов Италии предполагают, что политик получил эти средства за то, что осуществлял политическую деятельность, так называемую, "икорную дипломатию" в интересах властей Азербайджана (член Совета Европы с 2001 года). В этом году генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд обратил на данную тему внимание и призвал ПАСЕ как можно скорее начать независимое расследование обвинений ряда депутатов в коррупции. ПАСЕ 28 апреля ратифицировала мандат следственной группы, которая проведет независимое расследование утверждений о коррупции против отдельных членов или бывших членов Ассамблеи. В конце июня этого года источники РИА Новости в аппарате ПАСЕ сообщили, что группа по расследованию сообщений о случаях коррупции в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) приступила к своей работе. В группу по расследованию вошли: Николас Братца (Соединенное Королевство) — бывший судья и бывший президент ЕСПЧ; Жан Луис Брагьер (Франция) — бывший судья, отвечающий за расследования, в частности, случаев, связанных с терроризмом, эксперт международных организаций и государства в борьбе с терроризмом; Элизабет Фера (Швеция) — бывший судья ЕСПЧ и бывший главный парламентский омбудсмен в Швеции, а ныне юрисконсульт. Подобный коррупционный скандал разразился впервые за историю ПАСЕ. Мнение Страсбурга Комментируя РИА Новости ситуацию, пресс-секретарь генсека Совета, Дэниел Хольтген отметил, что "генеральный секретарь неоднократно призывал к полному расследованию этих утверждений". "Он считает, что организация и все ее органы должны обладать нулевой терпимостью к коррупции", — добавил Хольтген. Он заметил, что "ПАСЕ инициировала отчет о расследовании, который должен завершится к концу года". "Однако, к сожалению, с каждым новым сообщением, скандал вокруг отдельных членов ПАСЕ оказывает, продолжает оказывать негативное влияние на репутацию Совета Европы в целом — хотя утверждения не направлены против комитета министров, как исполнительной ветви Совета Европы", — подчеркнул он. Хольтген также напомнил, что "генеральный секретарь неоднократно выступал с заявлениями, комитет министров принял несколько деклараций и резолюций, выражающих обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Азербайджане". Страсбург также напоминал Азербайджану о положении оппозиционеров в стране.

