Минобороны: в Сирии погибли двое российских военных

  • BBCRussian.com, Русская служба
  • Политика - 05 Сентября 2017, 10:22
Двое российских военнослужащих погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, попав под минометный обстрел. Минобороны России сообщает, что по военным стреляли боевики "Исламского государства".

"Военнослужащие контрактной службы сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон. При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГИЛ", - говорится в сообщении министерства обороны, которое цитирует Интерфакс.

Один военнослужащий погиб сразу обстрела, еще один умер в госпитале после полученных ранений.

"Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) - признанная террористической и запрещенная в России, Британии и многих других странах джихадистская группировка.

До сих пор официальное число погибших за два года российской операции в Сирии составляло 34 человека.

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