Минобороны: в Сирии погибли двое российских военных

Двое российских военнослужащих погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, попав под минометный обстрел. Минобороны России сообщает, что по военным стреляли боевики "Исламского государства". "Военнослужащие контрактной службы сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон. При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГИЛ", - говорится в сообщении министерства обороны, которое цитирует Интерфакс. Один военнослужащий погиб сразу обстрела, еще один умер в госпитале после полученных ранений. "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) - признанная террористической и запрещенная в России, Британии и многих других странах джихадистская группировка. До сих пор официальное число погибших за два года российской операции в Сирии составляло 34 человека.