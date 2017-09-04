Меркель считает, что для Турции нет места в составе Евросоюза

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что для Турции нет сейчас места в составе Евросоюза. "Я не вижу Турции в составе ЕС и никогда не видела", - сказала она в воскресенье во время дебатов с претендентом на пост главы кабмина ФРГ социал-демократом Мартином Шульцем, передает ТАСС. По ее словам, ФРГ может ответить на недавние задержания граждан Германии в Турции и ухудшение отношений "с помощью экономических мер". Она считает, что "Турция умопомрачительно удаляется от Европы". "Я не намерена сейчас разрывать дипломатические отношения с Турцией", - сказала Меркель, комментируя перспективу развития отношений двух стран. При этом Меркель отметила, что не считает предвыборную риторику оправданием для непродуманных действий.