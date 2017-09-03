Еще одно «ночное решение»: Армения отказалась от участия в учениях НАТО

Сегодня, 3 сентября, в Грузии стартовали учения НАТО «Agile Spirit 2017», в которых Армения в последний момент отказалась участвовать. Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян отказался комментировать news.am причины внезапного отказа. «Министерство обороны Армении заблаговременно заявило об участии в учениях Agile Spirit 2017 в Грузии. Но, к сожалению, в последний момент наши соседи отказались от участия», сказал tert.am ответственный за связи с общественностью Минобороны Грузии Гиоргий Каджарава. В учениях принимают участие Грузия, США, Болгария, Румыния, Украина, заявлена была и Армения. С 30 июля Армения принимала участие в учениях НАТО в Грузии, в связи с чем в различных российских кругах прозвучали недовольства.