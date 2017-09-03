Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы

Власти Северной Кореи заявили об успешном испытания боеголовки с термоядерным зарядом, которое прошло утром в воскресенье, 3 сентября. Заявление, как передает агентство Yonhap, было сделано в эфире Центрального телевидения КНДР. Боеголовка предназначена для установки на недавно разработанную межконтинентальную баллистическую ракету, говорится в сообщении. При этом в Пхеньяне уточнили, что испытание прошло «идеально» и стало значимым шагом в продвижении ядерной программы КНДР. За день до этого Пхеньян объявил о создании собственной водородной бомбы. Северокорейские ученые показали лидеру страны Ким Чен Ыну водородную боеголовку, которую можно установить на баллистические ракеты. Утром в воскресенье, 3 сентября, сейсмические станции разных стран зафиксировали мощные подземные толчки на территории КНДР. Магнитуду землетрясения оценили в диапазоне от 5,6 до 6,4, при этом ученые заявили, что очаг землетрясения находился на поверхности земли. Толчки произошли в 12.30 по местному времени (06.30 мск) в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон Пхунгери. Власти Южной Кореи и Японии заявили, что подземные толчки могли свидетельствовать о проведении очередного ядерного взрыва в испытательных целях и срочно созвали заседания Советов национальной безопасности. По итогам анализа полученных данных глава МИД Японии Таро Коно заявил, что землетрясение было вызвано шестыми по счету ядерными испытаниями, которые провела КНДР. Японское правительство выступило с решительным протестом и потребовало созвать заседание Совбеза ООН.

