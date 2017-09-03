Новый министр обороны Ирана Амир Хатами считает дальнейшее развитие ракетной программы Ирана первоочередной задачей. Информационное агентство ISNA распространило в субботу, 2 сентября, выдержки из его выступления. "У нас есть конкретный план по наращиванию потенциала иранских ракет", - подчеркнул министр. При этом он высказал мнение, что экспорт Тегераном вооружений является важным шагом на пути "предотвращения войн" и повышения стабильности в регионе Среднего Востока. В воскресенье, 13 августа, однопалатный парламент Ирана одобрил выделение дополнительно 520 млн долларов (440 млн евро) на дальнейшее развитие ракетной программы и на финансирование элитного военного подразделения в составе ВС страны - Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Данная мера стала ответом на новые санкции, которые 28 июля одобрил Минфин США после запуска Тегераном ракеты-носителя типа "Симорг", предназначенной для вывода спутников в космос. Вашингтон резко осудил эти испытания, назвав их провокацией и нарушением резолюций Совбеза ООН.
Министр обороны Ирана назвал ракетную программу приоритетом
- Политика - 03 Сентября 2017, 12:30