МИД вызвал посланника США из-за планов Вашингтона обыскать торгпредство

МИД назвал планы властей США обыскать торговое представительство России в Вашингтоне «беспрецедентной, агрессивной акциией». В связи с этим дипломатическое ведомство вызвало американского советника-посланника МИД России заявил о том, что намерения американской стороны устроить обыск в российском торговом представительстве в Вашингтоне «может быть использовано спецслужбами США для организации антироссийской провокации с помощью подброшенных компрометирующих предметов». Это следует из сообщения, размещенного на сайте дипломатического ведомства. В связи с этим МИД России, как уточнили представители министерства, вызвал для вручения соответствующей ноты протеста советника-посланника посольства США в Москве Энтони Годфри. В ноте, как пояснили в МИДе, «подчеркнуто, что российская сторона рассматривает «планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию, которая к тому же может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации с помощью подброшенных компрометирующих предметов». «Власти США должны прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России», — также отметили в министерстве, добавив, что «в противном случае» Москва «оставляет за собой право на ответные меры на основе взаимности».