Личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспршик поймал на лжи министерство обороны Азербайджана. Комментируя Tert.am сообщения армянских властей о нарушении режима перемирия в момент проведения мониторинга ОБСЕ 31 августа, Анджей Каспршик подтвердил, что до начала мониторинга члены группы, прибывшие в село Чинари, услышали звуки выстрелов. В соответствии с порядком, у сторон были запрошены гарантии безопасности. Сторона гарантии дали, однако после начала мониторинга прозвучали еще три выстрела, сообщил посол. По его словам, без проведения расследования утверждать, кто именно нарушил режим перемирия, невозможно. В этой связи посол напомнил, что группа не располагает мандатом на проведение расследования. Факт нарушения режима перемирия и несоблюдения гарантий безопасности вызывает беспокойство, отметил Каспршик. О происшедшем было проинформировано австрийское председательство ОБСЕ. Азербайджан утверждал, что во время мониторинга не было никакого инцидента.